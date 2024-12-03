«С ума сошла — под пенсию рожать?!»

Актриса Марина Федункив родила первенца в 53 года. И какое же это вызвало бурление в массах! «В первый класс ребенка поведет мать-пенсионерка», «А на выпускной вообще никто не придет», — возмущаются в соцсетях. А до этого с таким же упоением наши люди хейтили другую женщину, родившую после пятидесяти, не знаменитость, обычную россиянку. И на той вообще живого места не оставили. «Да что она даст?», «Да как она могла!». У нас в сорок-то родить — преступление перед обществом, а тут такой экстрим.

Казалось бы, вот что людям за дело? Ну рожает кто-то. Это вроде бы всегда выбор конкретной женщины: когда, сколько и как. Но вот поди ж ты — не дает людям покоя чужая репродуктивная реальность. Увы, многие наши люди, несмотря ни на какой технический прогресс, несмотря ни на какие достижения медицины, живут как в каменном веке, в парадигме, при которой диапазон условной нормы предельно узок, зато спектр возможных отклонений, наоборот, все время расширяется, как Вселенная.

Рожаешь в 18 — совсем без мозгов, отправляешься за первенцем в 35 — старородящая, не рожаешь вообще — эгоистка проклятая, рожаешь троих — на пособия нацеливаешься, садишься на шею честным налогоплательщикам, рожаешь с помощью ЭКО — идешь против природы, рожаешь сама одного за другим — сводишь всю жизнь к примитивной биологии, ни на что больше не способна. Выиграть тут, как в казино, — невозможно. Что ни выбери — все равно будешь неправа. Такой вот парадокс: многих ужасно раздражает демографическая политика, навязываемая властью, никому не нравится, когда за него решают, как ему распоряжаться своим родительским потенциалом, но обыватель, оказывается, ничем лучше.

И вот, помимо прочего, обывателя триггерит феномен родов после сорока. Почему — непонятно.

Граждане так изживают так какие-то свои собственные страхи? Но какие? Боятся за здоровье нации? Всерьез опасаются, что чужие «поздние» дети все разом осиротеют и станут бременем для общества? Испытывают фрустрацию и зависть? То есть сами хотят родить, но понимают, что не вывезут, и их бесит, что кто-то решается и справляется? Или люди просто глубоко и долго несчастны, поэтому злятся из-за всего вообще? У них нет своей жизни, оттого так волнует чужая? Но вроде бы бездетных, таких, чтобы завидовали чужому пополнению в семье, у нас немного. Только 11% женщин не становятся мамами к сорока годам. Процент несчастных вроде бы тоже не зашкаливает — если верить ВЦИОМ, 78% россиян вполне довольны жизнью.

Перебираю разные варианты и понимаю, что ни один не дает ответа. Примеряю ситуацию на себя и не вижу, в чем кошмар и безумие. Мне 39 лет, и, если верить моим добрым соотечественникам, я должна чувствовать себя развалиной, а если бы я вдруг забеременела и — о ужас! — решила родить, то тут уж жизнь моя точно закончилась. Но я удивительным образом чувствую себя прекрасно, даже лучше, чем в тридцать. А думаю и вовсе странное: если бы я до сих пор не стала мамой, то мои сорок могли бы стать вполне подходящим временем, чтобы это исправить. У меня есть жилье, работа, более-менее стабильный доход, с возрастом я стала спокойнее, рассудительнее, увереннее и, повторюсь, странным образом здоровее. Так в чем проблема? Нет, я, конечно, не буду проверять ничего на практике ради установления истины, у меня уже есть трое замечательных детей, но скажу честно, за трендом зрелого материнства я наблюдаю с интересом.

А это, безусловно, тренд. Причем мировой. И устойчивый. Нет, дело не в том, что явление стало таким уж распространенным. Тенденция зрелого материнства, в принципе, не может быть массовой в силу, скажем так, естественных причин. Уровень фертильности с возрастом объективно снижается, и само по себе уже редко что-то выстреливает, а значит, в большинстве случаев беременность в 40-45 и уж тем более 50 лет — это осознанный выбор, которому предшествует серьезная подготовка. Идут на такое все же в основном те женщины, которые не только хотят, но и могут себе позволить более позднее материнство, женщины, которые осознают возможные ограничения и риски и готовые брать на себя ответственность. В России таких пока не более 5%, и большинство женщин рожают после сорока не первого, а второго или третьего ребенка. Есть тенденция к росту: за последние 13 лет число рожениц старше сорока лет увеличилось в 3,6 раза. Наверное, в ближайшие годы мы увидим еще небольшой рост, но едва ли доля зрелых мам превысит 8-10%.

А обусловлен тренд социально-экономической ситуацией.

С ростом продолжительности жизни растягивается и период взросления человека, его обучения, а затем и профессионального становления.

Также увеличивается и время трудоспособности, отодвигаются пенсии. Биологически, может, и легко родить в двадцать, а вот что дальше с этим делать, совершенно непонятно. Жилья еще нет, профессии — тоже, нормальных денег не предвидится в ближайшие лет пять, родители не помогут — им до заслуженного отдыха еще лет двадцать пахать. Вот и рожают первых детей ближе к тридцати. А те, кто лет пятьдесят назад отваживался на подвиги родительства в 35, удивляя родных и знакомых, теперь делают это в 45 — возможности медицины позволяют.

Говорят, природу не обманешь. Но ведь обманывают — в помощь ЭКО, замораживание яйцеклеток, донорские материалы. Говорят, многократно возрастают риски рождения больных детей, особенно с хромосомными нарушениями. Да, возрастают. Но опять-таки с развитием медицины эти риски выявляются все лучше и на самых ранних сроках. Именно поэтому, даже несмотря на сдвинутый старт материнства, детей с синдромом Дауна, например, в мире рождается с каждым годом все меньше.

Да, отложенное материнство — это дорого и сложно. Но если люди готовы платить, пробовать снова и снова, создавать и поддерживать особые условия до и во время беременности, то кто им может запретить?

Если семьи успешно проходят через все трудные этапы, если в семье наконец-то появляются желанные и здоровые дети, то это вообще-то победа. Чем тут можно возмущаться? А даже если зрелые родители и сталкиваются впоследствии с разными трудностями и мужественно их преодолевают, то как это влияет на жизнь какого-то постороннего наблюдателя? Трудности вообще-то случаются у всех. У каждого свои.

А в демографическом вопросе, думается, важно придерживаться одного простого принципа: не стоит навязывать детей тем, кто к ним не готов, и не нужно осуждать выбор тех, кто хочет и может стать родителем, кому по силам эта ответственность, когда бы это желание к человеку ни пришло. И будет всем счастье.

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