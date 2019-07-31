«12 лет счастья закончились в один миг»: трагедия Игоря Ливанова

Российский актер Игорь Ливанов стал героем телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия-1», в рамках которой рассказал ведущему Борису Корчевникову о жуткой трагедии из прошлого. В 1987 году железнодорожная катастрофа в Ростовской области унесла жизни его первой супруги — актрисы Татьяны Пискуновой — и их восьмилетней дочери Ольги, сообщает «Телепрограмма».

Известно, что страшная трагедия произошла на станции «Каменская»: грузовой состав с неисправными тормозами на высокой скорости врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, уничтожив последние вагоны, в которых спали люди.

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По словам Ливанова, воспоминания о том трагическом эпизоде жизни причиняют ему сильную душевную боль и вызывают слезы. «Горе человека индивидуально. Только когда у кого-то из твоих знакомых гибнут люди, то им сочувствуешь и понимаешь, что случилось. Кто это не переживал, тот меня никогда не поймет», — признался актер.

Артист также вспомнил, как провожал супругу и дочь на вокзал, а на следующий день собирался их встречать. «Вдруг раздался утром звонок в дверь. На пороге стоял милиционер и медик. А потом я помню крик мамы и ее слова, что их больше нет. Затем был долгий путь в Каменск на опознание. Я прошел самое страшное, что может быть с человеком в этой жизни. Ничего, к сожалению, не вернешь. Это были двенадцать лет счастья с женой, которые закончились в один миг», — сказал он.

Почти через 30 лет после той трагедии актер похоронил своего 25-летнего сына Андрея от брака с актрисой Ириной Безруковой. Молодой человек погиб в результате несчастного случая у себя в квартире.

На днях Безрукова также побывала на программе «Судьба человека», где рассказала о том, как в 2002 году ее покойный сын случайно избежал смерти во время теракта в театральном центре на Дубровке. По словам актрисы, для работы в следующем театральном сезоне юноша должен был повторно заключить контракт, но незадолго до захвата театра террористами рассказал матери, что роль не приносит ему радости и он хочет уйти.

«Он сам себя спас. А я услышала тогда своего ребенка и не стала препятствовать. При этом он очень любил ребят, которые играли в мюзикле, но, возможно, что-то чувствовал», — предположила Ирина.

Кроме того, актриса призналась, что с теплотой и горечью вспоминает о своем единственном сыне. По ее словам, юноша рос «добрым, чутким и красивым ребенком» и был смыслом всей ее жизни. В заключение Безрукова подчеркнула, что сын всегда стремился стать самостоятельным и материально независимым.

Во время выпуска передачи, к слову, в студии был показан фрагмент программы «Раскрывая тайны звезд», в котором о смерти сына высказался и Ливанов.

«Он — абсолютный ангел. Эта жизнь была слишком жестокая для него. Не мог я его защитить, не мог. Мы с ним говорили двенадцатого числа по телефону. Четырнадцатого его не стало. А я был в Астрахани в этот момент. Играл в спектакле. И что-то… Ну вот есть у меня этот момент», — сказал актер, подчеркивая, что испытывает чувство вины из-за того, что не уберег сына.

Говоря о Ливанове, Безрукова также предположила, что, возможно, их давнее расставание (согласно СМИ, оно не было особо гладким) пошло артисту на пользу.

«Сейчас у Игоря двое детей от другой женщины. Двое сыновей. Никогда не знаешь, что плохо, а что хорошо. Может и лучше, что мы много лет назад расстались. Зато теперь у него двое сыновей. Андрей очень любил своего кровного братика. — призналась Безрукова. — Мы вместе для него покупали подарки. После смерти сына я старалась вести себя достойно. Удержалась от многих вещей. Не стала, к примеру, пить, хотя могла сорваться. Не употребляла транквилизаторы. Знаю, что Андрею понравилось бы мое поведение».