Павел Дуров и 9 других самых богатых россиян
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку самых богатых российских миллиардеров, об этом сообщает Forbes. Его состояние выросло за год на $13,8 млрд и достигло цифры в $17,2 млрд, в общем списке богатейших россиян он занял девятую строчку.
Первое место досталось председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову и его семье ($29,1 млрд), его состояние выросло на $12,3 млрд. На второе место спустился основной бенефициар «Норильского никеля» Владимир Потанин ($27 млрд). В топ-3 также вошел владелец НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд). В целом суммарное состояние миллиардеров из России выросло с $392,3 млрд до $606,2 млрд. В список Forbes в этом году вошли 123 россиянина с состоянием, превышающим миллиард долларов, в прошлом году их было 102 человека.
Топ-10 богатейших миллиардеров страны — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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