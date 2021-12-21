21 декабря 2021, 11:47
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Дальше больше: En+ Group подвела итоги года
Компания En+ Group, основателем которой является Олег Дерипаска, назвала топ-10 событий, произошедших в компании в 2021 году. Среди них стратегические изменения в бизнесе, масштабные экологические программы, социальные проекты в регионах и новые технологии.
Подробнее о важнейших достижениях компании в 2021 году — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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В январе компания объявила о своем стремлении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году и затем опубликовала подробный план по достижению этих целей. Важная часть этой стратегии – программа модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада «Новая энергия». Программа ведется с 2007 года и предполагает масштабную реконструкцию и замену основного оборудования на крупнейших ГЭС Компании, расположенных в Сибири: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской.
Совет директоров поддержал намерение своего металлургического сегмента, компании РУСАЛ, провести трансформацию бизнес-модели и выделить выскоуглеродные активы. AL+ сосредоточится на достижении углеродной нейтральности, дальнейшем развитии низкоуглеродной продукции под брендом ALLOW и развитии нового бренда для продукции, выпущенной с использованием технологии инертного анода. В свою очередь, «Новая Компания» за счет привлечения финансовых ресурсов сфокусируется на снижении воздействия на окружающую среду: модернизации своих активов с целью сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения дальнейшего развития с применением инновационных технологий.
РУСАЛ (входит в En+ Group) стал производителем алюминия с самым низким «углеродным следом» – менее 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла. «Углеродный след» алюминия, произведенного с помощью технологии инертного анода, на более чем 85% ниже среднего показателя по отрасли.
En+ Group выпустила более миллиона международных сертификатов возобновляемой энергии I-REC. Данные сертификаты подтверждают, что произведенная энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам, таким как GHGP, CDP и RE100. En+ Group участвует в выпуске сертификатов I-REC с декабря 2020 года, и за это время успела получить статус Participant, который дает право не только продавать сертификаты I-REC, но и погашать их.
En+ Group стала партнером проекта ВЭБ.РФ по комплексному развитию города Байкальска. Партнерство предусматривает размещение на бывшей промышленной площадке «БЦБК» Международного центра водных ресурсов, который станет современной базой для научных исследований, образовательных и волонтерских проектов
В течение года открыли пять новых электрозаправочных станций в Иркутской области – в Иркутске, Ангарске и Култуке. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут. За 10 месяцев эксплуатации открытых в прошлом году трех первых зарядных станций En+ Group в Иркутске и Листвянке зарядкой электромобилей воспользовались уже более 700 уникальных пользователей.
После принятия решения о переезде головного офиса En+ Group в Иркутск, компания приступила к строительству там нового бизнес-центра. Он расположится на Цесовской набережной в Иркутске. Помимо бизнес-центра концепция развития территории города включает в себя строительство набережной с прогулочными зонами и велодорожками, строительство инженерно-сетевых и архитектурных объектов, а также жилого квартала.
Понимая важность развития талантливой молодежи в регионах России, компания запустила собственную стипендиальную программу для студентов профильных вузов и ссузов определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др
В рамках Лондонского фестиваля дизайна En+ Group и Музей Виктории и Альберта представили арт-объект из алюминия с самым низким в мире «углеродным следом». Объект призван привлечь внимание к основополагающей роли низкоуглеродных материалов на пути к экологичному будущему, а также подчеркнуть важность использования «зеленого» алюминия как одного из ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития
Конец 2021 года ознаменовался торжественным пуском Тайшетского алюминиевого завода, построенного по самым современным технологиям. Инвестиции в проект составили порядка 1,7 млрд долл. Завод будет производить зеленый алюминий с низким углеродным следом, и высокотехнологичную продукцию – современные сплавы для мировых автоконцернов, строительных и машиностроительных холдингов. Мощность первого пускового комплекса – около 430 тыс. тонн. Ранее в 2021 году En+ Group открыла мощную современную подстанцию Озерная, которая будет снабжать завод чистой энергией ГЭС.