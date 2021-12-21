Дальше больше: En+ Group подвела итоги года

Компания En+ Group, основателем которой является Олег Дерипаска, назвала топ-10 событий, произошедших в компании в 2021 году. Среди них стратегические изменения в бизнесе, масштабные экологические программы, социальные проекты в регионах и новые технологии.

Подробнее о важнейших достижениях компании в 2021 году — в фотогалерее «Газеты.Ru».