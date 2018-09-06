Соотношение работающих и пенсионеров изменится в пользу повышения пенсии

Повышение пенсионного возраста в России может помочь решить проблему сокращающегося соотношения работающих и пенсионеров. На фоне процесса демографического старения за счет реформы число плательщиков пенсионных взносов должно увеличиться, чтобы не только обеспечить выплаты пенсионерам, но и повысить пенсии.



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В 1980-е годы соотношение работающих россиян и граждан, получающих страховую пенсию по старости, равнялось 4 к 1. В 2005 году это соотношение составляло почти 1,7:1, а в 2019 году будет 1,2:1, говорил ранее президент России Владимир Путин.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. Законопроектом предлагалось повысить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Изменения планируется вводить постепенно в течение переходного периода – пенсионный возраст будет повышаться на один год каждые два года. Законопроект об изменениях в пенсионной системе был 19 июля принят Госдумой в первом чтении. Рассмотрение документа продолжится во время осенней сессии нижней палаты парламента.

Как заявил Путин, ко второму чтению в законопроект будут внесены поправки. Так, возраст выхода женщин на пенсию планируется увеличить лишь до 60 лет, для многодетных матерей - предусмотреть досрочный выход на пенсию, для жителей села – ввести 25 процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии при стаже не менее 30 лет в сельском хозяйстве и т.д. На время переходного периода глава государства предложил сохранить льготы, которые сейчас предусмотрены для пенсионеров, по достижении гражданами возраста 55 лет и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.