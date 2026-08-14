Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Власти Таиланда одобрили введение туристического сбора для иностранцев

Thairath: минтуризма Таиланда одобрило сбор по $15 с каждого иностранца
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Министерство туризма и спорта Таиланда одобрило туристический сбор для иностранцев в размере 450 бат, однако его введение еще предстоит согласовать в ходе общественных слушаний. Об этом сообщает местное издание Thairath.

Сбор в размере 450 бат (около $15) был одобрен Национальным комитетом по туристической политике. Теперь этот вопрос предстоит вынести на публичные слушания, после чего направить на утверждение кабмина.

По словам министра туризма и спорта Сурасака Панчароенворгуна, собранные средства планируется направлять в специальный фонд для развития туристической инфраструктуры, обеспечения безопасности путешественников и продвижения страны на международном рынке.

Одновременно с этим с 1 октября 2026 года стартует программа «Тайланд туризм плюс», направленная на стимулирование внутреннего туризма. Граждане страны смогут получить купоны на сумму 1 тыс. бат через мобильное приложение «Пао Танг». Программа рассчитана на 540 тыс. человек и призвана поддержать местный бизнес в условиях экономического спада.

«Мы хотим, чтобы программа заработала сразу после завершения предыдущей. Если система будет готова, запуск состоится 1 октября. Мы сделаем все максимально быстро, но главное — чтобы люди не столкнулись с проблемами», — заявил Сурасак.

Власти заверяют, что сбор для иностранцев не должен существенно повлиять на туристический поток, а полученные средства помогут модернизировать инфраструктуру и повысить конкурентоспособность Таиланда.

Ранее в РФ анонсировали запуск прямого рейса тайской авиакомпании в Москву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 августа. Судьба переговоров по Украине, обыски на «Горбушке» и наказание за песню
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!