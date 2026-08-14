Власти Таиланда одобрили введение туристического сбора для иностранцев

Министерство туризма и спорта Таиланда одобрило туристический сбор для иностранцев в размере 450 бат, однако его введение еще предстоит согласовать в ходе общественных слушаний. Об этом сообщает местное издание Thairath.

Сбор в размере 450 бат (около $15) был одобрен Национальным комитетом по туристической политике. Теперь этот вопрос предстоит вынести на публичные слушания, после чего направить на утверждение кабмина.

По словам министра туризма и спорта Сурасака Панчароенворгуна, собранные средства планируется направлять в специальный фонд для развития туристической инфраструктуры, обеспечения безопасности путешественников и продвижения страны на международном рынке.

Одновременно с этим с 1 октября 2026 года стартует программа «Тайланд туризм плюс», направленная на стимулирование внутреннего туризма. Граждане страны смогут получить купоны на сумму 1 тыс. бат через мобильное приложение «Пао Танг». Программа рассчитана на 540 тыс. человек и призвана поддержать местный бизнес в условиях экономического спада.

«Мы хотим, чтобы программа заработала сразу после завершения предыдущей. Если система будет готова, запуск состоится 1 октября. Мы сделаем все максимально быстро, но главное — чтобы люди не столкнулись с проблемами», — заявил Сурасак.

Власти заверяют, что сбор для иностранцев не должен существенно повлиять на туристический поток, а полученные средства помогут модернизировать инфраструктуру и повысить конкурентоспособность Таиланда.

Ранее в РФ анонсировали запуск прямого рейса тайской авиакомпании в Москву.