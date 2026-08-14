Россиянам объяснили причины подорожания евро

Евро дорожает к рублю из-за усиления геополитической неопределенности, роста спроса на валюту со стороны импортеров, снижения экспортных поступлений и увеличения покупок валюты Минфином. Дополнительное давление на российскую валюту оказывает пик туристического сезона, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, распродажи на рынках акций и облигаций заставляют часть инвесторов переводить капитал в валюту. Экспортные поступления при этом сокращаются вслед за низкими ценами на нефть в начале июля, а импортеры, напротив, наращивают покупки валюты.

Евро растет быстрее доллара благодаря укреплению европейской валюты на мировом рынке. Доллар слабеет после публикации данных по рынку труда и инфляции в США, которые уменьшают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

Нынешнее ослабление рубля может оказаться временным. По прогнозу Смирнова, уровни около 98 рублей за евро способны стать пиком текущего движения, а уже со следующей недели российская валюта начнет отыгрывать потери.

К 20-м числам августа евро может подешеветь примерно до 95 рублей. Рублю помогут приближение налогового периода, стабилизация фондового рынка и начавшееся во второй половине июля повышение нефтяных цен, которое постепенно отразится на экспортных доходах.

«Сейчас неплохой момент, чтобы продать часть подорожавшей валюты», — считает Смирнов.

В сентябре и начале октября рубль может сохранить более сильные позиции благодаря благоприятной августовской конъюнктуре нефтяного рынка. Ближе к концу года евро способен вновь приблизиться к 100 рублям.

Оптимальную долю валютных активов в портфеле человека, который получает доходы и оплачивает расходы в рублях, аналитик оценил в 30–40%. Наличные евро и доллары он рекомендовал покупать только для конкретных целей — например, путешествия или оплаты обучения.

Ранее стало известно, сколько евро будет стоить на следующей неделе.