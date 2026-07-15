Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 78 рублей, евро — 88 рублей, юань — 11,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«На будущей неделе рубль может стабилизироваться и, возможно, отыграет часть потерь. Локально нацвалюту поддержит налоговый период, который в этом месяце включает уплату крупных сумм по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Также в пользу рубля можно будет трактовать паузу в снижении ключевой ставки, которая в целом уже предопределена на июльском заседании ЦБ. Нефтяные цены растут на фоне эскалации вокруг Ирана. Однако эффект для российской валюты пока может быть лишь локальным и во многом спекулятивным», — отметил Смирнов.

Он пояснил, что основная экспортная выручка от более высоких цен поступит на рынок ближе к концу лета. Сейчас рубль в первую очередь поддерживает приток выручки, сформированной по котировкам конца мая — начала июня, сказал Смирнов.

Он не ожидает глубокой контратаки рубля — против его укрепления также есть несколько факторов: восстановление импорта, сезон отпусков, давление острой геополитики на рублевые активы.

По данным Investing.com, 15 июля доллар стоил более 76,6 рубля, евро — более 87,1 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11,5 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться покупкой евро.