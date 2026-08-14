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Бизнес

Стало известно о сокращении выпуска золотых украшений в 2026 году

«Известия»: российские ювелиры сократили выпуск золотых украшений на 11,5%
Shutterstock

В первой половине 2026 года ювелиры в России сократили выпуск золотых украшений на 11,5%. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Федеральной пробирной палаты.

В подсчетах учитываются как изделия российского производства, так и импортная продукция.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков сообщил, что по внению с пиковым 2008 годом спрос на украшения из золота снизился почти втрое.

Сокращение затронуло также серебряные изделия. За год тх выпуск уменьшился на 13,5%, до 29,3 млн штук.

Эксперт связал замедление темпов производства со снижением потребительского спроса. Одновременно отрасль столкнулась с увеличением производственных затрат.

С июля 2025 года учетная цена грамма золота выросла на 19%, серебра — на 45%, следует из данных Центробанка. По словам специалиста, в этих условиях ювелиры стали чаще выпускать пустотелые изделия, масса которых примерно вдвое ниже, чем у обычных украшений.

Кроме того, производители продолжают уменьшать вес продукции. Согласно оценке Ассоциации гильдии ювелиров, средняя масса золотого украшения, введенного в оборот в январе–июне 2026 года, снизилась на 54% год к году — до 0,93 граммов.

При этом, несмотря на снижение стоимости золота относительно максимума ноября 2025 года в $
3,9 тысяч долларов за унцию, металл по-прежнему остается дорогим. Збойков подчеркнул, что число покупок в ювелирных магазинах в январе–июне уменьшилось на 13% в годовом выражении. Одновременно средний чек увеличился на 11% и достиг 13,6 тысяч рублей.

Ранее российские международные резервы выросли почти на 20 миллиардов долларов.

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