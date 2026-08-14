Российские международные резервы выросли почти на $20 млрд

Международные резервы России за неделю выросли почти на $20 млрд, достигнув $740 млрд. Об этом сообщил Банк России на своем сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа 2026 года составили 740,0 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 19,7 млрд долларов США, или на 2,7%...», — говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что это произошло в основном из-за положительной переоценки (увеличение стоимости активов в бухгалтерском или управленческом учете из-за изменения внешних рыночных факторов).

По состоянию на 1 августа международные резервы РФ составляли $681,4 млрд.

Международные резервы (золотовалютные резервы) — это высоколиквидные внешние финансовые активы, которые находятся под контролем центрального банка и правительства страны. Государства используют их для поддержки курса национальной валюты, погашения внешних долгов и защиты экономики в кризис.

Ранее Банк России стал крупнейшим продавцом золота в мире.