Узбекская фабрика отсудила у сети Modis $1,9 млн

Арбитражный суд Москвы взыскал с сети магазинов одежды Modis (АО «Одежда 3000») почти 1,9 млн долларов США в пользу фабрики Hilale Textiles из Узбекистана. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, уточнив, что столько российская компания задолжала за поставку товара.

Как говорится в решении суда, текстильная фабрика с 2021 по 2025 год отгрузила 27 партий одежды на общую сумму более 2,5 млн долларов США. По условиям договора, поставщик должен был получать оплату в течение 150 дней с даты каждой поставки, однако АО «Одежда 3000» не заплатило ему ни цента.

Юристы Modis заявили, что обязательства Hilale Textiles не просто с лихвой покрывают сумму долга, а вдвое превышают ее: по их расчетам, штрафы за просрочку поставок и плохое качество товара превысили 5,2 млн долларов США.

Суд посчитал эту сумму завышенной в части начисления неустойки в размере 10 тыс. долларов США за каждое из 447 допущенных ташкентской компанией нарушений и снизил ее в семь раз — до 746 тыс. долларов США.

«<...> установив факт поставки истцом ответчику товара, отсутствие оплаты за товар, наличие документального подтверждения факта нарушения сроков поставки товара, необоснованное включение в расчет неустойки <...>, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания требований по долгу подлежащими удовлетворению частично в размере 1 820 100,78 долларов США. В остальной части иска по долгу отказано с учетом проведенного зачета», — отмечается в решении суда.

Также АО «Одежда 3000» должно заплатить более 69 тыс. долларов США процентов и 1 млн рублей госпошлины. Решение еще не вступило в законную силу.

Бренд Modis основал бывший совладелец гипермаркетов OBI Игорь Сосин. АО «Одежда 3000» открыло первый магазин одежды в 2007 году в Ярославле. На пике работало около 120 магазинов, сейчас в социальных сетях указаны только десять адресов. В 2020-м компания перешла в управление наследников. С 2023 года финансовые показатели сети стали ухудшаться, и в марте 2026-го управляющая компания подала заявление о признании ее банкротом. Размер задолженности на тот момент превышал 366 млн рублей.

Ранее к сети Modis подали 57 исков о взыскании долгов.