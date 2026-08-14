С ПИК взыскали 24 млн рублей за задержку строительства школы

Суд взыскал с девелопера ПИК 24,2 млн рублей за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию школы на 1,1 тыс. мест в районе Сосенское в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Домострой».

Инвестиционный контракт предусматривал неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день задержки по отдельным этапам реализации проекта. Строительные работы завершились на 120 дней позже установленного срока. Получение заключения о соответствии задержалось на 156 дней, разрешения на ввод объекта — на 148 дней.

Общая сумма неустойки по трем эпизодам достигла 42,4 млн рублей. Требование о взыскании 18,2 млн рублей рассматривалось в рамках другого разбирательства. В новом деле власти Москвы потребовали оставшиеся 24,2 млн рублей, и суд удовлетворил иск полностью.

ПИК связывал просрочку с изменением порядка приемки социальных объектов в столице. По данным компании, перед оформлением заключения о соответствии и разрешения на ввод потребовалось дополнительно получить акт готовности от Департамента образования Москвы. На момент заключения инвестконтракта такого этапа не было.

Девелопер утверждал, что новые процедуры продлили оформление объекта на 170 календарных дней. Школа, по версии ПИК, была готова к приемке еще 24 сентября 2025 года, однако после этого компания 57 дней ожидала комиссию и не могла получить необходимые документы.

Еще одной причиной задержки застройщик называл изменение требований к согласованию архитектурно-градостроительных решений. Компании потребовалось приобрести новое программное обеспечение, найти специалистов и обучить их работе с трехмерными моделями.

ПИК просил уменьшить неустойку до 4 млн рублей, однако суд не нашел оснований для снижения суммы. Помимо 24,2 млн рублей, девелопер должен заплатить 467 тыс. рублей госпошлины.

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