На «Самолет» приходится наибольшая доля проектов жилья с задержками

Пять крупнейших российских девелоперов строят с задержками более 15% жилья. Об этом сообщает Telegram-канал «Банкста» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков. Наиболее заметная доля проблемных площадей приходится на «Самолет».

Сейчас на проекты с нарушением сроков приходится 2,4 млн кв. м. Еще в феврале показатель составлял 12,7%, или 1,95 млн кв. м. За год доля задержек выросла почти в пять раз: годом ранее она была на уровне 3,2%, или 503,8 тыс. кв. м. По данным ЕРЗ, девелопер «Самолет» возводит с задержкой около трети жилья в своем портфеле — 1,66 млн кв. м из 4,95 млн кв. м.

Эксперты связывают рост задержек с общей ситуацией на рынке: высокая ключевая ставка делает заемное финансирование дорогим, а доступ к деньгам для застройщиков — более сложным. Это увеличивает нагрузку на девелоперов и может сдвигать сроки реализации проектов, подчеркивают эксперты.

При этом проблема пока сосредоточена не на всем рынке, а прежде всего у крупнейших игроков с большим объемом строительства. Однако быстрый рост доли задержек показывает, что финансовое давление на отрасль усиливается.

