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Бизнес

В Россию хлынули польские и литовские сорта пива

Евростат: Польша и Литва в шесть раза нарастили поставки пива в Россию
Shutterstock

В июне 2026 года объем ввоза пивной продукции из стран Евросоюза в Россию составил €4,1 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Евростата.

Этот показатель превышает майский результат в 2,7 раза, однако в сравнении с июнем прошлого года зафиксировано сокращение поставок на 44%. Основной вклад в июньскую динамику внесли Польша и Литва: импорт из первой страны увеличился в 6,6 раза (до €2,3 млн), из второй — в 6 раз (до €677 тысяч). Замыкает тройку лидеров Бельгия с показателем €473 тысячи.

В то же время ввоз пива из Чехии снизился на четверть, составив €448 тысяч. Германия, Латвия и Португалия поставили продукции на €109 тысяч, €59 тысяч и €39 тысяч соответственно.

В целом за первое полугодие текущего года суммарный экспорт пива из ЕС в РФ достиг €4,95 млн, что в 5,2 раза меньше, чем за такой же период предыдущего года.

До этого основатель ресторанной сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что в заведениях общепита фиксируют падение спроса на алкоголь. По его мнению, на это повлиял как тренд на здоровый образ жизни среди молодых людей, так и рост стоимости спиртного, вызванный увеличением пошлин на зарубежную винодельческую продукцию.

Ранее в Госдуме выступили против идеи продавать алкоголь онлайн.

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