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Бизнес

Компания «Ёбидоёби» сменит название

ТАСС: сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» меняет название на «Ё»
«Ёбидоёби»/Vk

Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» меняет название на «Ё». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Международная сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» объявила о смене названия. Теперь бренд будет работать под именем «Ё» — это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети», — сказано в сообщении.

Уточняется, что решение связано с новой стратегией развития бизнеса. Компании важно превратить приобретенную узнаваемость в максимально быстрый рост сети и выйти на новую, более широкую аудиторию.

Так, в первую очередь новое название появится на сайте и в приложении, затем — во всех рекламных материалах. Все новые заведения будут открываться уже под брендом «Ё».

В конце июля этого года «Ёбидоёби» запустил новую услугу под названием «Нытинг». Теперь за дополнительную плату курьер может выслушать жалобы клиента после доставки заказа. Согласно описанию услуги, за 5 тыс. руб. курьер в течение 15 минут готов выслушать рассказы о неудачном свидании, проблемах на работе, ипотеке, сложностях взрослой жизни или начальнике, который «хочет много, а платит мало».

Ранее два ребенка отравились в «Ёбидоёби» в Москве.

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