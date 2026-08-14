СМИ предрекли Украине продовольственный кризис

Сельскохозяйственная отрасль Украины рискует столкнуться с огромными потерями из-за проблем с портовой логистикой. Об этом пишет Reuters.

Агентство отмечает, что, несмотря на хороший урожай, украинские фермеры не могут реализовывать свою продукцию, что, в свою очередь, может отразиться на будущих доходах и привести к продовольственному кризису.

Один из украинских аграриев назвал сложившуюся в сельхоз-отрасли страны ситуацию настоящей катастрофой.

Reuters пишет, что официальный Киев не способен предпринять меры для стабилизации ситуации, а уже анонсированные шаги не решают существующие проблемы.

После российских ударов по портам Одессы Украина пытается перенаправить зерновой экспорт через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию, однако сухопутные маршруты значительно дороже и не способны заменить морские перевозки. Издание Politico писало, что за первые девять дней августа Киев вывез лишь около трети обычного объема зерна.

Ранее экспортные проблемы привели к переполнению зернохранилищ Украины.