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Бизнес

Мосбиржа в сентябре увеличит время торгов

Мосбиржа продлит время проведения основной торговой сессии на ключевых рынках
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 14 сентября 2026 года Московская биржа увеличит время основной торговой сессии на один час. Теперь операции будут начинаться с 9 часов утра по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.

Уточняется, что новый режим торгов распространяется на фондовую, срочную, валютную секцию и рынок драгоценных металлов. Расчет и публикация основных индексов Московской биржи также будут стартовать с 09:00 мск, добавили в пресс-службе.

Напомним, что в настоящее время основная торговая сессия на ключевых рынках стартует в 10:00 мск, таким образом, после вступления в силу нового графика ее общая продолжительность составит 10 часов. При этом утренние сессии станут на час короче — с 6:50 до 9:00 мск, а рынки валюты и драгметаллов, наоборот, фактически получат дополнительный час торгов, так как сейчас у них нет утренней сессии и операции начинаются в 10:00 мск.

8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке. По словам представителя Кремля, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, ситуация с фондовым рынком, имеющим определенный запас прочности, прогнозируемая и находится под контролем. Песков отметил, что правительство занимается этим вопросом.

Ранее индекс Мосбиржи упал до минимума с октября 2022 года.

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