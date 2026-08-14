Аналитик оценила вероятность резкого обрушения рубля

Аналитик Проценко: рубль оказался под давлением, но резкого обрушения не будет

Рубль демонстрирует плавное снижение с середины лета, так как на него давят сразу несколько факторов, включая сезонные колебания на валютном рынке. Однако опасаться резкого обрушения не стоит, рост иностранных валют по отношению к рублю пока нельзя назвать устойчивым трендом, отметила в беседе с RT гендиректор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

Среди оказывающих влияние на российскую нацвалюту факторов она выделила также геополитическую неопределенность, рост операций в рамках бюджетного правила и дополнительную поддержку иностранных валют, включая ужесточение монетарной политики Европейского центробанка для укрепления евро.

С учетом сегодняшних условий на середину августа Проценко спрогнозировала колебания доллара в коридоре от 80 до 85 рублей, евро – от 94 до 99 рублей.

«При этом позиции евро к доллару сохраняют умеренно позитивную динамику: при благоприятном сценарии единая валюта может подорожать к доллару до 1,1625–1,168», — добавила аналитик.

Она подчеркнула, что, несмотря на некоторое снижение под давлением обстоятельств, обрушения рубля не произойдет – наоборот, не исключено, что сегодняшние колебания закончатся резким отскоком. Кроме того, укрепление доллара и евро пока не является устойчивым трендом, так как сохраняется высокая неопределенность – более точные прогнозы не прозвучат минимум до начала четвертого квартала, заключила Проценко.

Напомним, на предстоящей неделе доллар будет стоить 81–83 рубля, евро — 94–96 рублей, юань — 12,05–12,35 рубля – такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Он пояснил, что давления на рубль добавили такие факторы, как эффект от цикла снижения ключевой ставки, рост покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 4,82 млрд до 5,92 млрд рублей в день и пиковый спрос на иностранную наличность со стороны выезжающих за рубеж.

Ранее было названо условие для повышения курса доллара до 90 рублей.