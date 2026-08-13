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Бизнес

Названо условие для повышения курса доллара до 90 рублей

Инвестстратег Бахтин: курс доллара поднимется до 90 руб. при нефти Urals по $50
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Когда цена нефти Urals достигнет $50, курс доллара поднимется до 90 рублей. Это является реалистичным сценарием на 2026–2027 годы, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«До 2022 года было рабочее правило: примерно 2–4 рубля изменения курса на каждые $10 цены нефти. После 2022 года эта связь ослабла, курс рубля сейчас больше реагирует на ключевую ставку и объемы операций Минфина и ЦБ, а не на нефть напрямую. Плюс бюджетное правило работает демпфером и сглаживает эффект. Последнее время Urals торгуется в аномально широком диапазоне: средняя ее цена за июнь была $63,5, а в первых числах июля — проседала до $40–41. То есть сценарий «нефть по 50» — это не какая-то гипотеза, рынок уже заходит на эти уровни — но курс рубля реагирует не сразу и не линейно», — отметил Бахтин.

По его словам, интервал времени между движением нефти и курсом рубля может занимать не менее одного-двух месяцев из-за особенностей расчетов по экспортным контрактам (из-за санкций деньги приходят длинным маршрутом, всегда с опозданием), плюс еще около месяца добавляет механика бюджетного правила — Минфин считает объемы операций на основе данных за предыдущий месяц.

«Если нефть остановится у $50 на квартал и дольше, при прочих равных это подтолкнет курс доллара ближе к 90 рублей, которые уже заложены в прогнозы банков. Это более чем реалистично на 2026–2027 годы», — заключил инвестстратег.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 13 августа превышал 82,7 рубля. Баррель Urals стоил более $65.

Ранее был назван курс доллара, опасный для российских экспортеров.

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