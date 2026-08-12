Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 81–83 рубля, евро — 94–96 рублей, юань — 12,05–12,35 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«С одной стороны, баланс экспортно-импортной компоненты явно качнулся не в пользу рубля. Спрос на зарубежную валюту со стороны импортеров традиционно повышается в третьем квартале, а этим летом у нас добавился импорт топлива. Одновременно экспортная выручка пошла на спад, проецируя июньское снижение цен на нефть. Эффект от цикла снижений ключевой ставки, рост покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила с 4,82 млрд до 5,92 млрд рублей в день и пиковый спрос на иностранную наличность со стороны выезжающих за рубеж добавили давления на рубль», — отметил Смирнов.

С другой стороны, валюты завязли на технических сопротивлениях — около 82,5 рубля за доллар, 96 рублей за евро и 12,25 рубля за юань, добавил финансист. Курс стабилизировался, считает Смирнов. По его словам, восстанавливается спрос на облигации федерального займа, индекс гособлигаций RGBI обновляет максимумы с конца июня, нацеливаясь на 116 пунктов. В курс рубля постепенно могут закладываться уже июльские, более высокие цены на нефть, сказал Смирнов. Надежды на возобновление переговоров по украинскому треку способны сокращать геополитическую премию в рубле, добавил эксперт.

Кроме того, на будущей неделе компании уже начнут готовиться к налоговому периоду, продавая повышенные объемы валюты на рынке, заключил Смирнов.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 12 августа превышал 82,5 рубля, евро — 95,2 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 12,27 рубля.

Ранее был назван курс доллара, опасный для российских экспортеров.