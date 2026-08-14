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Бизнес

Экспортные проблемы привели к переполнению зернохранилищ Украины

Reuters: Украина столкнулась с переизбытком зерна из-за блокады Россией Черного моря
Alexey Malgavko/Reuters

Фермеры на Украине столкнулись с переизбытком зерна в разгар уборочной кампании из-за блокады Россией акватории Черного моря. Об этой проблеме сообщает Reuters со ссылкой на участников местного аграрного рынка.

Отмечается, что из-за частых обстрелов и ударов российских военных по портовой инфраструктуре вывозить зерно с территории Украины стало значительно труднее. В результате местные зернохранилища оказались переполнены, а желающих вывозить продукцию морским путем стало в разы меньше.

С подобными трудностями столкнулся, в частности, фермер Сергей Рыбалко. Большую часть посевных площадей он потерял еще в 2022 году, а сейчас он встревожился из-за того, что невозможно вывезти собранный урожай.

Проблема напрямую бьет по доходам украинских фермеров и создает угрозу для экономики страны. Около 60% экспортных доходов Украины составляет вывоз зерна. Блокада Россией Черного моря создает риски для ускорения продовольственной инфляции в республике, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят перевозить зерно по суше из-за ударов по портам.

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