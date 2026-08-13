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Бизнес

Минсельхоз назвал главное условие для возобновления импорта из Армении

Минсельхоз назвал безопасность условием для возобновления поставок из Армении
Shutterstock

Возможность возобновить импорт сельхозпродукции из Армении будет определяться соблюдением поставщиками ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта», — говорится в сообщении.

С 30 мая 2026 года в РФ введены временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В список, на который распространяются меры, по данным Россельхознадзора, вошли томаты, огурцы, перцы, листовые культуры и клубника.

Ведомство объяснило решение ростом числа выявляемых нарушений при поставках плодоовощной продукции из Армении. Участники отрасли при этом не ожидают дефицита овощей на российском рынке.

Ранее сообщалось о многомиллионных потерях Армении после запрета на ввоз в Россию продукции.

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