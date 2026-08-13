Минсельхоз назвал главное условие для возобновления импорта из Армении

Минсельхоз назвал безопасность условием для возобновления поставок из Армении

Возможность возобновить импорт сельхозпродукции из Армении будет определяться соблюдением поставщиками ветеринарных и фитосанитарных требований ЕАЭС. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Обеспечение безопасности сельхозпродукции, включая использование армянскими производителями собственного сырья, контроль за пестицидами, прослеживаемость поставок и другие обязательные требования, является важнейшим условием возобновления импорта», — говорится в сообщении.

С 30 мая 2026 года в РФ введены временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В список, на который распространяются меры, по данным Россельхознадзора, вошли томаты, огурцы, перцы, листовые культуры и клубника.

Ведомство объяснило решение ростом числа выявляемых нарушений при поставках плодоовощной продукции из Армении. Участники отрасли при этом не ожидают дефицита овощей на российском рынке.

Ранее сообщалось о многомиллионных потерях Армении после запрета на ввоз в Россию продукции.