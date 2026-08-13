В Госдуме заявили, что россияне боятся замены наличных на цифровой рубль

Депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал «Газете.Ru», что попросил Банк России и Минфин оценить необходимость законодательно гарантировать сохранение наличного рубля.

«Насколько можно судить по обращениям избирателей, в последние годы в обществе нарастают опасения якобы возможного запрета обращения наличных денег. Мотивировки этих страхов разнообразны (от введения цифрового рубля и необходимости противодействовать «теневой экономике» до глобального заговора), но сами страхи не только не проходят, но и усиливаются. Прошу высказать позицию вашего ведомства в отношении возможности законодательного закрепления гарантий сохранения наличного рубля как полноценного денежного средства для пресечения указанных страхов и успокоения общества хотя бы по этому вопросу», — написал в обращении Делягин.

С 1 сентября в России начнется масштабное внедрение цифрового рубля. Как объяснила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе регулятора.

В перспективе банки смогут открывать кошельки цифрового рубля на собственном балансе, а затем предлагать клиентам кредиты и депозиты в этой форме. Однако резких изменений для пользователей не будет — банковские карты, переводы через СБП и наличные продолжат работать, пользоваться цифровым рублем можно будет исключительно по желанию, добавила Солдатенкова.

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