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Проблемы с бензином в России
Бизнес

Польша ограничила цены на бензин и дизельное топливо

Туск: Польша вернула программу по ограничению цен на топливо
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Правительство Польши возобновляет меры по регулированию стоимости бензина и дизельного топлива в связи с подорожанием нефтепродуктов. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Дональд Туск в ходе пресс-конференции на канале TVP Info.

По словам главы кабмина, совместно с министром финансов было принято решение о масштабном перезапуске программы «Цены на топливо ниже». Новые ограничения вступят в силу в понедельник, 17 августа, и будут действовать до завершения летнего сезона.

Ожидается, что реализация этой меры позволит снизить розничную стоимость топлива в среднем на 1 злотый (приблизительно $0,26).

Аналогичный механизм сдерживания цен применялся в Польше с 30 марта по 15 июня. В рамках той программы министерство энергетики устанавливало предельные значения стоимости горючего, а за нарушение лимитов ритейлерам грозили штрафные санкции в размере 1 млн злотых (около $270 тыс.). О возможности возвращения государственного контроля над ценами на АЗС ранее упоминал и министр энергетики Милош Мотыка.

Ранее Туск обвинил президента Польши в высоких ценах на топливо.

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