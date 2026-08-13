Маск показал себя в образе Остина Пауэрса после «покупки» Британии

Илон Маск пошутил о покупке Великобритании и перевоплотился в Остина Пауэрса

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в X нейросетевой ролик, в котором предстал в образе Остина Пауэрса — героя комедийной серии шпионских фильмов. Видео стало продолжением шутки о якобы приобретении бизнесменом Великобритании.

Поводом для публикации стала сатирическая новость от издания The Babylon Bee, в которой утверждалось, что миллиардер якобы выкупает страну, чтобы восстановить в ней свободу слова для свободного обмена мемами.

Маск отреагировал на публикацию коротким вопросом: «Сколько стоит?». Ту же фразу предприниматель написал в 2017 году в ответ на предложение пользователя Twitter, который тогда предложил ему приобрести соцсеть. Впоследствии Маск действительно купил Twitter, позднее переименовав платформу в X.

В опубликованном ролике, созданном с помощью нейросетей, Маск убегает от толпы поклонниц, а затем танцует вместе с местными жителями. В видео появляются надписи «Сколько стоит?», «Илон Маск: человек, который купил Великобританию» и «Самый богатый человек в мире».

В кадрах также показаны человекоподобные роботы Optimus, выпускаемые компанией Маска, и беспилотный автомобиль Cybertruck, оформленный в цветах британского флага. Такая же цветовая гамма использовалась для автомобиля Остина Пауэрса в серии фильмов о вымышленном шпионе.

Ранее экономист назвал примерную стоимость Великобритании для Маска.