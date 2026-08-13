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Бизнес

Экономист назвал примерную стоимость Великобритании для Маска

Экономист Ван: примерная стоимость Великобритании для Маска составит $18-20 трлн
Kirsty Wigglesworth/AP

Примерная стоимость Великобритании для американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска может составить более £13-15 трлн (порядка $18-20 трлн). Об этом заявил профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван во время беседы с РИА Новости.

«Если все же необходимо назвать число, я бы использовал цифру £13-15 трлн как консервативный ориентир бухгалтерских расчетов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, он вел свой расчет, исходя из национального богатства Великобритании, которое составляет примерно $13,3 трлн за 2025 год. При этом профессор отметил, что озвученная им сумма является нижним ориентиром, не учитывающим многие факторы, включая человеческий капитал, знания, культурное наследие и способность генерировать будущие доходы.

До этого Илон Маск в шутку поинтересовался в соцсети Х суммой, за которую мог бы купить Великобританию. Это сообщение он оставил в ответ на публикацию сатирического сайта The Babylon Bee о том, что Маск якобы покупает страну, чтобы «вернуть гражданам свободу слова». В комментарии к этой записи миллиардер задался вопросом: «Сколько стоит?».

Такую же фразу он написал в 2017 году в ответ на предложение одного из пользователей купить соцсеть Twitter (ныне — X). Что впоследствии Маск и сделал.

Ранее Илон Маск вернул себе статус триллионера.

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