Россиянам объяснили, как кредитная карта уменьшает доступную сумму ипотеки

Кредитная карта с лимитом 100 тыс. рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 млн рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки (ПДН), рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

«ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тыс. рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 млн рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%», — пояснил Проскурин.

По его словам, просто погасить задолженность перед обращением за ипотекой недостаточно: пока кредитный лимит остается открытым, он может влиять на оценку платежеспособности. Эксперт посоветовал полностью закрыть ненужные карты за два-три месяца до подачи заявки. Это даст время на обновление сведений в кредитной истории и повысит шансы на одобрение нужной суммы, пояснил Проскурин.

Он добавил, что наличие кредитки само по себе не означает, что банк обязательно откажет в ипотеке. Однако она может стать критичным фактором для заемщиков, у которых ПДН уже приближается к предельному уровню из-за других кредитов или недостаточно высокого подтвержденного дохода, подытожил эксперт.

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