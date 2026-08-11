Россияне стали чаще покупать и заказывать доставку поздним вечером

RuStore: россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер

Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании магазина приложений RuStore и «Группы Лента», которое поступило в реакцию «Газеты.Ru».

По данным RuStore, за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории «покупки» на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост ночных покупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян: в течение дня на спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.

Рост интереса к покупкам в это время подтверждает и статистика «Группы Лента»: 97% ночных доставок продуктов пользователи оформляют с 22:00 до 24:00, причем пик приходится на промежуток с 22:00 до 22:59. При этом средний чек поздних заказов практически не отличается от дневного. Чаще всего россияне заказывают пакеты и бананы.

Больше всего заказов приходится на конец недели. Россияне оформляют доставку в основном по субботам. На втором месте — пятница, а на третьем — воскресенье.

Наиболее активно доставкой пользуются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области. Далее в рейтинге расположились Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Красноярск, Пермь и Краснодар.

Ранее сообщалось, что россияне покупают трендовую еду ради красивых фотографий.