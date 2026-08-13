В Раде посчитали убытки Украины от остановки морского экспорта

Убытки Украины от остановки морского экспорта в 2026 году составили $2 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Просто цифра — $2 млрд. Таковы убытки от остановки морского экспорта в 2026 году. <...> Порт — это половина нашего экспорта. А чем сейчас занимается наша власть? Ищет должность [бывшему министру обороны Михаилу] Федорову? Вы там издеваетесь?» — написал парламентарий.

Несколькими часами ранее издание Politico сообщило, что после того, как российские удары заблокировали одесские порты, Украина ведет переговоры с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией о перемещении большей части зерна по суше, однако сталкивается с проблемами. Так, в Польше экспорт украинской сельскохозяйственной продукции приводит к протестам, так как местные фермеры боятся, что украинская продукция попадает на их внутренние рынки.

7 августа агентство Bloomberg сообщило, что экспорт украинского зерна может обвалиться более чем вдвое из-за ударов России по портовой инфраструктуры Одессы. В маркетинговом 2026/27 году страна, по прогнозам министерства аграрной политики Украины, сможет поставить на внешние рынки около 29,6 млн тонн сельхозпродукции — на 54% меньше ожидавшихся 64,4 млн тонн. Экспорт пшеницы может сократиться на 53% — до 8,3 млн тонн.

Ранее на Западе испугались проблем с продовольствием из-за ударов по одесским портам.