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Бизнес

Названо самое плохое время для исправления стажа для пенсии

Кузнецова: хуже всего уточнять стаж для пенсии за несколько недель до ее оформления
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Формально исправлять ошибки в страховом стаже и индивидуальных пенсионных коэффициентах можно и при назначении пенсии. Но практически самое плохое время для исправлений — за несколько недель до подачи заявления на пенсию, рассказала «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Если обнаружится, что не хватает стажа, ИПК или подтверждающих документов, Социальный фонд может запросить дополнительные сведения, а рассмотрение заявления может быть приостановлено на время проверки документов, но не более чем на три месяца. Но главная проблема даже не в сроках. Главная проблема — в доказательствах. Если работодатель ликвидирован, архив не сохранился, трудовая заполнена с ошибками, а человек ничего не проверял 20 лет, то восстановление стажа может быть очень сложным», — отметила Кузнецова.

По ее словам, поэтому поздно — это когда человек уже пришел оформлять пенсию и только тогда впервые увидел, что часть жизни в системе просто «не видна». Вот тут начинается классика: «работал-то я работал, но доказать теперь надо мне», предупредила экономист.

По ее словам, россиянам прямо сейчас нужно заказать выписку из СФР и посмотреть на нее не как на формальность, а как на финансовый документ. Там должны быть ответы на три вопроса: сколько стажа учтено, сколько ИПК накоплено и все ли работодатели отражены.

Если есть пропуски, нужно сразу собирать подтверждения: трудовые договоры, справки, архивные документы, приказы, выписки, свидетельства, сказала эксперт. Если человек работает сейчас, стоит проверить, платит ли работодатель взносы и какая зарплата проходит официально, подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, главная ошибка россиян — относиться к пенсии как к событию, которое «когда-нибудь случится». На самом деле пенсия формируется всю трудовую жизнь, а за 5–10 лет до выхода наступает последний нормальный период, когда еще можно проверить стаж, восстановить документы, добрать коэффициенты и подготовить личный капитал, констатировала эксперт.

«Пенсия не любит сюрпризов. Чем раньше человек откроет свою выписку из СФР, тем меньше шансов, что в момент выхода на пенсию государство скажет ему: «а вот этих лет мы у вас не видим», — заключила Кузнецова.

Ранее были названы главные ошибки россиян за 5–10 лет до пенсии.

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