Названы условия для роста инвестиций в недвижимость

«Этажи»: россияне понесут деньги в квартиры при ставках по вкладам до 12%

Россияне начнут активнее переводить сбережения в недвижимость после снижения ставок по долгосрочным вкладам ниже 12%. Массовый переток денег в квартиры возможен при одновременном удешевлении рыночной ипотеки до 12–13%, заявила «Газете.Ru» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Вкладчиков побуждает искать другие способы сохранения денег не только снижение доходности депозитов, но также инфляционные ожидания и экономическая нестабильность. Чем сильнее ставка по вкладу отстает от ожидаемой инфляции, тем заметнее отток средств. При этом накоплений большинства россиян недостаточно для покупки квартиры без кредита. По наблюдениям компании, снижение ипотечных ставок на 1–1,5 процентного пункта увеличивает спрос на жилищные кредиты на 8–10%», — отметила эксперт.

Конкретный объем средств, который может перейти со вкладов в недвижимость, Решетникова не назвала.

По ее словам, первыми выиграют наиболее доступные объекты — студии и однокомнатные квартиры, для покупки которых требуется меньше собственных средств. Небольшие накопления также могут направляться на приобретение земельных участков, считает риелтор.

После снижения рыночной ипотеки до 12–13% начнет реализовываться и отложенный спрос на улучшение жилищных условий, уверена Решетникова. Россияне, которые сейчас копят деньги на вкладах, смогут продать имеющееся жилье и приобрести более просторное, сказала эксперт. По ее словам, это повысит спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.

По прогнозу Решетниковой, при постепенном удешевлении ипотеки цены на вторичное жилье будут расти сдержанно — на 7–8% в год. Если ставки резко опустятся ниже 10%, вторичный рынок начнет быстро сокращать ценовой разрыв с новостройками — в этом случае квартиры могут подорожать на 12–15% за год, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что все больше россиян стали досрочно закрывать ипотеку.