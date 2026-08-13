Все больше россиян стали досрочно закрывать ипотеку

Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

По информации издания, в период за январь — март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 млрд рублей.

Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года.

13 августа экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова рассказала, что скидки на вторичные квартиры будут сокращаться, сильнее всего — после снижения ставок по рыночной ипотеке ниже 16%.

По ее словам, продавцы начнут существенно меньше уступать тогда, когда ипотека станет психологически приемлемой для массового покупателя.

Ранее ЛДПР предложила снять ограничения на предоставление льготной ипотеки на вторичное жилье.