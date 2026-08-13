Россиянам рассказали, как увеличить пособие по беременности и родам

Женщины могут увеличить пособие по беременности и родам с помощью замены годов для расчета выплат. Об этом сообщил Социальный фонд России в своем канале в мессенджере «Макс».

«Пособие по беременности и родам для трудоустроенных рассчитывается исходя из заработка за два календарных года, предшествующих году начала декретного отпуска. Расчетные годы можно заменить, если в это время женщина была в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком. Такая замена должна увеличить размер пособия», — говорится в сообщении.

В Соцфонде пояснили, что россиянки в заявлении могут учесть годы, которые предшествовали отпуску по беременности. Например, если декрет начался в 2026 году, то пособие будет рассчитываться по зарплате за 2025 и 2024 годы. Если женщина была в отпуске в 2024 году, то она может заменить его на 2023 год, уточнили в фонде.

При рождении ребенка россиянкам положено несколько пособий: по беременности и родам, единовременное при рождении, единое и другие. Такая поддержка есть и для работающих, и для неработающих матерей. Сколько составляют выплаты в 2026 году и как их получить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили скорректировать выплаты за больничный по уходу за детьми.