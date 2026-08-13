Индонезия намерена запустить прямые рейсы из четырех российских городов

Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве.

Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ломбок и острова Комодо.

«У Ломбока и острова Комодо огромный потенциал для привлечения российских туристов — они предлагают уникальный опыт, который дополняет Бали. Прямой доступ к этим направлениям помог бы диверсифицировать туристические потоки и привлечь туристов в другие регионы страны», — поделились в дипломатическом ведомстве.

11 августа посол РФ в Джакарте Сергей Толченов говорил, что Россия и Индонезия проведут до конца текущего года встречи на высоком уровне. По его словам, российская сторона приглашает индонезийцев на крупные международные мероприятия, которые проводятся в России. Кроме того, планируется участие представителей двух стран на различных многосторонних форумах в третьих государствах.

Ранее Путин оценил уровень двусторонних отношений РФ и Индонезии.