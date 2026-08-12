МИД РФ обвинил Киев в задержках поставок сельхозпродукции международным импортерам

Участившиеся атаки Киева в Азово-Черноморской акватории привели к задержкам в поставках зерна, масличных и кормовых культур международным импортерам. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По данным министерства, удары Вооруженных сил Украины по международным торговым судам и портовой инфраструктуре создали трудности с отправкой подготовленных грузов по устоявшимся экспортным маршрутам. Это вызвало задержки в поставках зерна, масличных и кормовых культур. Потребности импортеров в значительной степени обеспечиваются российскими компаниями, добавила дипломат.

Захарова также заявила, что Россия продолжит наносить высокоточные удары по инфраструктуре и судам, доставляющим западные вооружения для Киева, до устранения угроз безопасности в Черном море. По ее словам, Киев с использованием беспилотников и разведданных от НАТО и ЕС наращивает атаки на прибрежную инфраструктуру и гражданские суда. В МИД РФ призвали международное сообщество дать оценку действиям Киева и обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что экспорт украинского зерна в новом сезоне может обвалиться более чем вдвое из-за российских ударов по одесским портам.

Брокерская компания Spike Brokers отметила, что железнодорожные отгрузки зерна в направлении портов Большой Одессы в начале августа упали на 84% на фоне блокады морского экспорта.

Ранее российские силы ночью высокоточным оружием и ударными БПЛА ударили по порту Одессы.