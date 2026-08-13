Эксперт рассказал, будут ли назначать пенсию по старости в следующем году

Балынин: страховая пенсия по старости в 2027 году не будет назначаться

Страховая пенсия по старости в 2027 году на общих основаниях не будет назначаться. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС.

Он рассказал, что с 2019 по 2028 год идет период корректировки возраста назначения страховой пенсии по старости. В 2024 году страховая пенсия назначалась женщинам 1966 года рождения и мужчинам 1961 года рождения.

В 2026 году — женщинам 1967 года рождения и мужчинам 1962 года рождения, в 2028 году — женщинам 1968 года рождения и мужчинам 1963 года рождения.

Как отметил Балынин, при наличии 42 лет страхового стажа у мужчин и 37 лет страхового стажа у женщин есть право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Эти категории граждан могут выйти на пенсию на два года раньше.

Страховая пенсия по старости на общих основаниях назначается при достижении установленного пенсионного возраста, наличии не менее 15 лет страхового стажа и накоплении не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК), напомнил эксперт.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что самые высокие средние пенсии по старости зафиксированы в Чукотском автономном округе — 45 541,9 руб. и Ненецком автономном округе — 41 890,7 руб.

Ранее россиянам рассказали, как можно повысить размер будущей пенсии.