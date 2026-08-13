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Бизнес

Россия собирается экспортировать сельхозпродукцию по новым маршрутам

Минсельхоз: ведется работа по переориентациии направлений экспорта продукции
Кирилл Брага/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства России работает над переориентацией грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство провело совещание по вопросам реализации зерна и формирования альтернативных логистических маршрутов для экспорта продукции агропромышленного комплекса. Необходимо обеспечить своевременную реализацию зерна и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок, учитывая текущие логистические ограничения. Для этого ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления, в числе которых порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, учитывающие географию и экономику перевозок.

Для координации работы ведомство сформирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. Он будет заниматься сбором планов экспортеров по закупке зерна по субъектам и направлениям вывоза, контролем закупочных цен на местах, обеспечением согласования заявок на перевозки по железным дорогам, мониторингом выполнения планов отгрузки портовыми терминалами.

10 августа сообщалось, что правительство России подготовит проект распоряжения о выделении около 10 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельхозпродукции, направляемой на экспорт.

Ранее Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции.

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