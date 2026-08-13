Россия собирается экспортировать сельхозпродукцию по новым маршрутам

Министерство сельского хозяйства России работает над переориентацией грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство провело совещание по вопросам реализации зерна и формирования альтернативных логистических маршрутов для экспорта продукции агропромышленного комплекса. Необходимо обеспечить своевременную реализацию зерна и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок, учитывая текущие логистические ограничения. Для этого ведется работа по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления, в числе которых порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока и сухопутные маршруты. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, учитывающие географию и экономику перевозок.

Для координации работы ведомство сформирует штаб с участием регионов, экспортеров и представителей транспортной инфраструктуры. Он будет заниматься сбором планов экспортеров по закупке зерна по субъектам и направлениям вывоза, контролем закупочных цен на местах, обеспечением согласования заявок на перевозки по железным дорогам, мониторингом выполнения планов отгрузки портовыми терминалами.

10 августа сообщалось, что правительство России подготовит проект распоряжения о выделении около 10 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозок сельхозпродукции, направляемой на экспорт.

Ранее Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции.