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Бизнес

В России проверят цены на мясо птицы и говядины

ФАС проверит обоснованность повышения цен производителями на птицу и говядину
BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на продукцию крупнейших производителей птицы и говядины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, ФАС направила компаниям соответствующие запросы. Эти организации должны предоставить данные об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по данной продукции. Также они должны объяснить причины повышения оптово-отпускных цен с начала 2026 года, заявили в ведомстве.

Там добавили, что по итогам анализа служба при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

До этого сообщалось, что российские производители мяса птицы сталкиваются с ухудшением экономической ситуации в своей отрасли. К середине 2026 года средняя рентабельность сектора снизилась до 6–7%, что значительно ниже оптимального уровня в 15%.

Основными факторами давления на компании стали рост затрат на корма, логистику, топливо, ветеринарные услуги и обслуживание долговых обязательств.

Ранее россиянам назвали главные признаки некачественного мяса в магазине.

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