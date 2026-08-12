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Из-за землетрясения нарушен ключевой маршрут экспорта кофе из Колумбии

FT: землетрясение нарушило ключевой маршрут экспорта кофе из Колумбии
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение в Колумбии нарушило ключевой маршрут экспорта кофе из страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что из-за землетрясения нарушено движение по дороге, с помощью которой проходило 60% экспорта кофе из страны. Кроме того, прервана работа ключевого тихоокеанского порта Колумбии Буэнавентура.

Авторы публикации со ссылкой на Национальную федерацию производителей кофе Колумбии пишут, что терминалы в тихоокеанском порту временно приостановили работу для проверки инфраструктуры. Кроме того, оползни заблокировали подъездные дороги. При этом экспорт через побережье Карибского моря продолжается.

12 августа президент Абелардо де ла Эсприэлья подписал указ, объявляющий в Колумбии режим бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии 10 августа. Эпицентр находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Подземные толчки ощущались в столице Боготе, а также в Перейре и Манисалесе. Обрушилось множество домов. В стране объявили чрезвычайное положение. Движение на многих автотрассах было заблокировано, аэропорты временно приостанавливали работу. Президент страны лично возглавил работу по ликвидации последствий землетрясения.

Ранее живого младенца вытащили из-под завалов после землетрясения в Колумбии.

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