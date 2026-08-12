Названы главные финансовые ошибки россиян

Главная финансовая ошибка россиян — отсутствие финансовой подушки и покупка акций или недвижимости на последние деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова.

«Покупать акции или недвижимость на последние деньги — фатальная ошибка. При любом личном кризисе вы будете вынуждены продавать активы за бесценок. Подушка безопасности в размере трех-шести ваших ежемесячных расходов должна лежать строго на накопительном счете или в коротких облигациях федерального займа. Вторая ошибка — иллюзия статуса через долги. Это покупка ложной социальной безопасности. Я часто слышу фразу: «мне по статусу не подходит вещь дешевле. Если не хватает — возьму кредит». Дорогие авто, смартфоны и бренды в кредит — это попытка искусственно купить уважение окружающих», — отметила Дроздова.

Самое опасное, что у человека при этом нет уверенности в завтрашнем дне, предупредила Дроздова. По ее словам, иллюзия благополучия быстро оборачивается долговой ямой при малейшем экономическом шоке.

Третья ошибка — игнорирование налоговых подарков. Государство дает нам уникальный инструмент — ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), который позволяет законно возвращать налоги или полностью освобождать доход от НДФЛ, сказала эксперт. По ее словам, не использовать ИИС при долгосрочных накоплениях означает добровольно дарить свои деньги.

Четвертая ошибка — слепая вера в сверхдоходность. Жажда быстрых денег до сих пор кормит финансовые пирамиды — люди продолжают нести капитал в проекты, обещающие 30–50% годовых, предупредила Дроздова. По ее словам, стоит запомнить жесткое правило: любая доходность выше средней по рынку (уровень ключевой ставки плюс 5% и более) — это всегда пропорциональный риск потерять все до копейки.

«Деньги любят дисциплину, а не эмоции. Сегодня финансовая культура — это умение вовремя сказать себе «стоп». Достаточно навести порядок в базовых расходах, забрать у государства положенные вычеты, и ваш капитал начнет расти сам. Считаю, что крепкий сон и уверенность в завтрашнем дне стоят гораздо дороже любого мнимого статуса», — заключила Дроздова.

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