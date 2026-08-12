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В Соцфонде рассказали, в каких случаях пенсию пересчитают автоматически

Соцфонд: пенсию по инвалидности пересчитают автоматически при увольнении
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявлений, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности I группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в «Максе».

«Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении Соцфонда будут необходимые данные», — говорится в публикации.

Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

12 августа в Соцфонде напомнили, что у россиян есть возможность самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии.

Пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты) нужны для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Количество накопленных баллов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. По состоянию на 2026 год один ИПК равен 156,76 руб.

Ранее россиянам рассказали, как отсрочка пенсии влияет на размер выплат.

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