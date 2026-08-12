Россия полностью импортозаместила ряд инсулинов, ранее производившихся за рубежом

Россия на 100% импортозаместила ряд инсулинов, ранее производившихся за рубежом, Теперь они производится исключительно в РФ отечественными компаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

«В России ... устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов —<...>, с МНН Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный , а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный — импорт замещен отечественными лекарствами», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас доля отечественных лекарств с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке превышает 80%. Отечественные инсулины не уступают зарубежным по качеству и эффективности воздействия, а по доступности и стабильности поставок — уже превосходят их, заверили в Росздравнадзоре.

До этого сообщалось, что молодые ученые Сеченовского Университета разрабатывают систему искусственного интеллекта, которая будет анализировать уровень сахара в крови с учетом фаз менструального цикла. Проект EndoSync может изменить подход к ведению сахарного диабета у женщин.

Ранее у заменителей сахара нашли два опасных недостатка.