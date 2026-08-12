Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

Россия полностью импортозаместила ряд инсулинов, ранее производившихся за рубежом

Росздравнадзор: Россия импортозаместила ряд инсулинов на 100%
medtronic-diabetes.ru

Россия на 100% импортозаместила ряд инсулинов, ранее производившихся за рубежом, Теперь они производится исключительно в РФ отечественными компаниями, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

«В России ... устойчиво обеспечена доступность инсулинов для пациентов. По целому ряду препаратов —<...>, с МНН Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный , а также с МНН Инсулин лизпро и Инсулин лизпродвухфазный — импорт замещен отечественными лекарствами», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас доля отечественных лекарств с инсулином растворимым и инсулином изофаном на рынке превышает 80%. Отечественные инсулины не уступают зарубежным по качеству и эффективности воздействия, а по доступности и стабильности поставок — уже превосходят их, заверили в Росздравнадзоре.

До этого сообщалось, что молодые ученые Сеченовского Университета разрабатывают систему искусственного интеллекта, которая будет анализировать уровень сахара в крови с учетом фаз менструального цикла. Проект EndoSync может изменить подход к ведению сахарного диабета у женщин.

Ранее у заменителей сахара нашли два опасных недостатка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!