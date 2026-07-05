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Наука

У заменителей сахара нашли два опасных недостатка

CAR: заменители сахара могут повышать уровень инсулина в крови
Shutterstock

Ученые из Университета Тафтса выяснили, что регулярное употребление искусственных и низкокалорийных подсластителей может быть связано с ухудшением обмена веществ и изменениями микробиома кишечника. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Atherosclerosis Reports.

Авторы провели обзор и метаанализ 21 клинического исследования с участием взрослых добровольцев, чтобы оценить влияние заменителей сахара (аспартама, сукралозы и других) на здоровье. Анализ показал, что у людей, регулярно употреблявших подсластители, чаще наблюдались повышенные уровни инсулина натощак и гликированного гемоглобина — показателя среднего уровня глюкозы в крови за последние несколько месяцев.

По мнению исследователей, такие изменения могут указывать на снижение чувствительности тканей к инсулину, что считается одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, ученые обнаружили, что некоторые виды подсластителей способны изменять состав и активность кишечной микрофлоры. Поскольку микробиом участвует в регуляции обмена веществ, подобные изменения потенциально могут негативно отражаться на метаболическом здоровье. Авторы также отмечают возможную связь между употреблением подсластителей и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом исследователи подчеркивают, что полученных данных пока недостаточно для окончательных выводов. Различные подсластители отличаются по химическому составу и могут оказывать неодинаковое влияние на организм, поэтому необходимы дополнительные исследования.

Авторы рекомендуют не злоупотреблять заменителями сахара и по возможности отдавать предпочтение натуральным продуктам, одновременно контролируя общее потребление сладкого.

Ранее был назван сорт чая, который помогает снижать холестерин и сахар в крови.

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