Средняя цена прохода судна через Панамский канал достигла рекордного уровня

Средняя цена за проход через Панамский канал для судов на ежедневных аукционах достигла рекордного показателя в $1,1 млн. Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале уточняется, что цены на самые загруженные судоходные маршруты в Панамском канале достигли нового рекорда, в то время как уровень воды падает из-за набирающего силу Эль-Ниньо и сильного спроса, который вызван ограничениями трафика из-за военных действий вокруг Ирана.

«Транзитный слот на ежедневном аукционе в августе через самые используемые маршруты канала в среднем составляет около $1,1 млн в этом месяце», — сказано в публикации.

По данным FT, средняя стоимость прохода через канал в августе 2026 года выросла в 16 раз по сравнению с предыдущим годом. При этом для крупных шлюзов она достигала в последние недели отметки в $2,5 млн, а отдельные слоты аукциона с 28 июля уходили даже за $3,78 млн и $2,63 млн.

Кроме того, уточняет издание, очереди на проход также резко выросли. Так, 2 января в ожидании находились 40 судов, а 3 августа — уже около 113.

Накануне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не примут условия Тегерана.

По его словам, американские власти являются источником нестабильности в Персидском заливе и должны прекратить войну, разблокировать иранские активы и остановить конфликты в регионе.

Ранее Иран заявил, что близок к заключению окончательного соглашения с Оманом по Ормузу.