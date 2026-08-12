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Бизнес

США с начала финансового года заплатили почти $1 трлн процентов по государственному долгу

США в этом финансовом году потратили $963 млрд на обслуживание госдолга
Reuters

За 10 месяцев 2026 финансового года правительство Соединенных Штатов потратило на выплату процентов по обслуживанию государственного долга $963 млрд. Об этом, ссылаясь на документы Бюджетного управления конгресса США, сообщает РИА Новости.

Согласно им, нагрузка на федеральный бюджет по обслуживанию долга с октября 2025 ггода по конец июля 2026 года возросла по сравнению с тем же периодом 2025 финансового года, когда на выплату процентов ушло $846 млрд. За 10 месяцев текущего финансового года, который начался 1 октября, рост составил 14%, или $117 млрд. Он связан с увеличением самого государственного долга и повышением процентных ставок по долгосрочным облигациям.

Платежи за проценты по государственному долгу за отчетный период стали вторыми по величине среди всех основных статей расходов федерального правительства. Больше было израсходовано лишь на пособия по социальному обеспечению — $1 трлн 373 млрд. К примеру, на нужды министерства образования США было потрачено только $52 млрд.

15 июля сообщалось, что Россия нарастила вложения в госдолг США.

Ранее сообщалось, что платежи по обслуживанию госдолга стран G7 превысили их оборонные траты.

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