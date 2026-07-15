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Бизнес

Россия нарастила вложения в госдолг США

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае выросли до $29 млн
Global Look Press

Объем российских вложений в американские государственные облигации в мае вырос до $29 млн. Это следует из опубликованных Министерством финансов США документов.

Согласно статистике, в настоящий момент российский портфель состоит из $26 млн в долгосрочных бумагах и $3 млн — в краткосрочных. Уточняется, что при этом к концу апреля объем вложений был на уровне $24 млн и $2 млн соответственно.

Российские вложения в американский госдолг начали резко сокращаться в 2018 году: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

В мае этого года стало известно, что госдолг США достиг $39,2 трлн, увеличившись на $0,24 трлн. При этом средняя процентная ставка его обслуживания долга в отчетный период составляла 3,35%. Эксперты предполагают, что к 2031 году госдолг США уже достигнет 142% ВВП. Высокие процентные ставки, по мнению финансистов, делают долларовые активы привлекательными, что влияет на глобальную экономику.

В качестве причин растущего американского госдолга называются постоянный дефицит бюджета США, дорогое рефинансирование и увеличение обязательных расходов. Введение импортных пошлин американским лидером Дональдом Трампом также стало своеобразной попыткой пополнить казну.

Ранее в России рекордно снизился госдолг.

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