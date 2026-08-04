Платежи по обслуживанию госдолга стран G7 превысили их оборонные траты

Расходы стран G7, за исключением Германии и Канады, на обслуживание государственного долга уже превышают военные расходы. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на подсчеты компании Scope Ratings (SR).

По информации агентства, расходы на обслуживание госдолга в Италии превышают оборонный бюджет почти в три раза, в Соединенных Штатах — более чем в два раза. Во Франции и Великобритании расходы на оплату долгов выше оборонных трат почти в два раза. При этом в ФРГ выплата процентов по облигациям обходится в 35% от расходов на оборону. Агентство не приводит информацию по другим государствам G7.

«Повышенное долговое бремя в комбинации с высоким первичным дефицитом [госбюджета] обостряют чувствительность государственных финансов к изменениям условий на денежном рынке», — сказал представитель Scope Ratings Эйко Зиверт.

Он добавил, что в ближайшие пять лет США, Франция и Япония столкнутся с исторически высокими расходами на обслуживание государственного долга.

Ранее сообщалось, что госдолг Франции и Италии превысил €3 трлн.