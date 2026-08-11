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Бизнес

Стратегический украинский завод остановил работу после удара РФ

Комбинат «Запорожсталь» полностью остановил работу после удара ВС РФ
ZeroBlow/commons.wikimedia.org

Предприятие «Запорожсталь», полностью остановило работу после удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.

«В настоящее время работа металлургического комбината полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженных мощностях», — говорится в публикации.

Завод «Запорожсталь», созданный в 1933 году, с 23 декабря 2004 года входит в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На сегодняшний день на нем производят листовой прокат, который служит основой для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Утром 11 августа в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и транспортно-логистическим центрам в городах Киев и Запорожье. По данным российского оборонного ведомства, в украинской столице были поражены терминал «Новой почты» и транспортно-логистический центр в офисно-складском комплексе «Сан-Парк». В первом здании хранились товары двойного назначения, включая компоненты для производства дронов. Во втором строении находились около 15 тыс. ударных беспилотников.

В Запорожье удары пришлись по энергосистеме. Город оказался частично обесточен, на металлургическом комбинате «Запорожсталь» возникло возгорание.

Ранее удары российских войск по предприятиям ВПК на Украине назвали «палящим зноем».

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