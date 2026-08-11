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Армия

Удары российских войск по предприятиям ВПК на Украине назвали «палящим зноем»

Минобороны РФ назвало палящим зноем ночные удары по объектам ВПК Украины
Станислав Красильников/РИА Новости

Ночные удары по складам и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины стали «палящим зноем» для страны. Об этом в канале в мессенджере «Макс» написала пресс-служба министерства обороны РФ.

Ведомство опубликовало фото с российской реактивной системой залпового огня во время удара по целям на Украине.

«Июльская жара сменилась для врага палящим зноем», — отмечается в комментарии к снимку.

Данная строчка была взята из песни «Кара-Кум», которую исполняла советская рок-группа «Круг».

Утром 11 августа в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и транспортно-логистическим центрам в городах Киев и Запорожье. По данным ведомства, в украинской столице были поражены терминал «Новой почты» и транспортно-логистический центр в офисно-складском комплексе «Сан-Парк». В первом здании хранились товары двойного назначения, включая компоненты для производства дронов. Во втором строении находились около 15 тыс. ударных беспилотников.

В Запорожье атаке подвергся металлургический комбинат, специализирующийся на производстве листового проката. Последний используется для создания защитных конструкций и фортификационных модулей, а также пластин для бронежилетов и брони военной техники.

Ранее российские военные за сутки уничтожили более 150 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины.

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