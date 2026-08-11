Стало известно, сколько россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку

Почти половина (46%) опрошенных россиян готовы отправиться в отпуск в одиночку. При этом для многих такой формат — осознанный выбор. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного туристической компанией Verotour Travel Company (есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто путешествует один, 38% хотят просто сменить обстановку и отдохнуть для себя. 27% признаются, что специально выбирают одиночные поездки, поскольку считают, что именно так проще знакомиться с новыми людьми. Еще 19% не смогли найти компанию для отпуска, а 16% совмещают путешествия с удаленной работой.

Главным городом для одиночного отдыха россияне называют Сочи. Его выбрали 44% участников опроса. Далее следуют Санкт-Петербург (18%), Нижний Новгород (13%) и Казань (11%). По мнению респондентов, именно в Сочи проще всего сочетать пляжный отдых, активную городскую жизнь, прогулки, экскурсии и непринужденное общение.

При этом россияне все чаще воспринимают отпуск как шанс встретить будущего спутника жизни. 58% участников исследования уверены, что именно во время путешествия можно познакомиться с будущим мужем или женой, еще 24% считают такой сценарий вполне вероятным. Таким образом получается, что 82% россиян допускают возможность встретить свою вторую половину именно в путешествии.

63% опрошенных заявили, что, отправившись в Сочи в одиночку, были бы открыты новым знакомствам, а еще 24% не исключают такой возможности.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. россиян.

Ранее россияне рассказали, где хотят провести свадебное путешествие.